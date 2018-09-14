Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев вступил в пятницу в должность губернатора Подмосковья, передает телеканал «360».

«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Московской области, верно служить народу», — сказал он, произнося текст присяги.

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Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев от имени Владимира Путина поздравил Андрея Воробьева с вступлением в должность губернатора Подмосковья.

«За то время, что вы стоите во главе региона Подмосковье последовательно и динамично развивается. Задачи, которые были сформулированы в вашем обращении, последовательно реализуются, — отметил Щеголев. — По мнению президента России, Московская область — один из ключевых объектов РФ, уверен, что ваш опыт будет способствовать дальнейшему развитию и повышению благосостояния его жителей».

«Мы шли с программой — сильное, здоровое, чистое Подмосковье, — рассказал позднее сам Воробьев. — Всем это определение понятно. Сильное — создавать мощную экономику, искать инвесторов и создавать для них условия. Здоровое — это приоритет, который поддерживает каждый житель Подмосковья и который указан в майских указах президента. Чистое Подмосковье — на сегодня это самый чувствительный нерв, мы внедряем в области новый экологический стандарт, который включает в себя современную систему утилизации отходов».