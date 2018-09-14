Грузия поблагодарила Эстонию за «правильную» позицию по России

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил признательность президенту Эстонии Керсти Кальюлайд за «правильную» позицию прибалтийской страны в вопросе «российской оккупации», передает EAD.

Данное заявление он сделал в ходе встречи с эстонским лидером, находящейся в Тбилиси с рабочим визитом, целью которого является «способствование евроатлантическим стремлениям Грузии».

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«У вас есть сильная позиция в отношении оккупации Грузии, в частности, по использованию термина «оккупация». Я хочу сказать вам, что Грузия это знает и уважает вашу смелость и правильную позицию. Спасибо за такую дружбу и решительную поддержку», — сказал Маргвелашвили.

По данным издания, в числе тем разговора двух лидеров оказались результаты «российской оккупации», а также политика непризнания «оккупированных территорий», в которой Эстония заверила Грузию в своей поддержке.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.