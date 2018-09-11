NYT: США могут ввести санкции против КНР из-за лагерей для мусульман

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций против Китая из-за нарушений прав человека. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц.

Ранее газета писала, что в Синьцзян-Уйгурском автономном района Китая в «перевоспитательных лагерях» для мусульман могут находиться до миллиона этнических уйгуров. Сообщалось, что китайские власти заставляют их учить китайский язык, законы и получать рабочие навыки; конечной целью нахождения в этих лагерях называлась «трансформация».

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По данным газеты, если администрация Трампа введет новые санкции, то они станут первыми ограничениями такого рода против Китая, введенными из-за нарушений прав человека. Новые санкции могут ограничить поставку в США технологий наблюдения, которые используются для наблюдения за уйгурами. В NYT отметили, что в Белом доме, министерстве финансов и Госдепе обсуждают эти санкции на протяжении последних месяцев.

Ранее сообщалось, что Китай проигнорирует антииранские санкции США.