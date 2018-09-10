Forbes: Россия не осталась в одиночестве после обвинений в отравлении «Новичком»

После того, как в Великобритании раскрыли подробности об отравлении в Солсбери, в котором Лондон считает причастной Москву, Россия отнюдь не осталась в одиночестве, пишет американский журнал Forbes.

Среди аргументов опровергающих изолированность Москвы, издание отмечает недавний визит президента России Владимира Путина в качестве гостя на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, а также несмотря ни на что хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом и поддержку в итальянском правительстве.

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Forbes отмечает, что в настоящее время задача состоит в том, чтобы попытаться «сквозь туман обвинений и отрицания» понять, что это значит для Великобритании и для отношений Запада с Россией, которые крайне важны.

Помимо этого, издание призывает помнить, что Россия является крупным поставщиком энергоносителей в Европейский Союз. Кроме того, и НАТО, и Россия планируют провести значительные военные учения, которые можно рассматривать как демонстрацию силы. Несмотря на конфронтацию, у Запада и России есть потенциал для налаживания взаимовыгодных отношений, однако на этот раз их нужно поставить на более прочную основу, говорится в материале.

Ранее британские правоохранительные органы заявили, что смогли идентифицировать причастных к отравлению бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Британии назвали их имена (Александр Петров и Руслан Боширов), не скрывая, что они вымышленные, однако добавив, что настоящие имена британским властям также известны. Помимо этого, были опубликованы фотографии и видео перемещений предполагаемых отравителей Скрипалей по Солсбери. В российском МИДе потребовали у Лондона личные данные подозреваемых по делу Скрипалей, а опубликованные фото назвали «троллингом».

Россия отрицает причастность к отравлению бывшего российского офицера Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.