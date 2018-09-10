Собянин набрал на выборах мэра Москвы 70,02% после обработки 99% протоколов

Нынешний столичный мэр Сергей Собянин набрал 70,02% после обработки 99% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Мосгоризбиркома, Собянин одержал победу. Второе место занял выдвинутый КПРФ Вадим Кумин (11,44%), а третьим стал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (7,06%).

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Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы.

9 сентября в России был Единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.