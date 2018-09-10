Во Владимирской области будет второй тур губернаторских выборов

Во Владимирской области с высокой долей вероятности пройдет второй тур выборов губернатора. Об этом «Газете.Ru» сообщили осведомленный источник и источник во внутриполитическом блоке Кремля.

По словам собеседников «Газеты.Ru», Владимирская область входит в число трех регионов с наиболее вероятным вторым туром, другие два — Хабаровский и Приморские края.

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Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае кандидат на пост губернатора от ЛДПР Сергей Фургал немного обошел действующего главу региона Вячеслава Шпорта — 35,81% против 35,62%. Таким образом, в регионе пройдет второй тур выборов.

9 сентября в России состоялся единый день голосования. «Газета.Ru» следила за событиями в онлайн-трансляции.