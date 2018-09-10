Путин поздравил Собянина с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в администрации президента.

Источник не привел подробности разговора.

Ранее Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра столицы.

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Как передает РИА «Новости», по итогам обработки 62% протоколов Собянин набирает 69,50% голосов избирателей.

По данным Мосгоризбиркома, вторую строчку занимает кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин с результатом в 11,62% голосов. Следом идет глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, набравший 7,28% голосов избирателей.