Пашинян указал на принцип невмешательства в отношениях Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения стран должны основываться на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга. Слова премьера передает РИА «Новости».

Армянский премьер выразил уверенность, что отношения России и Армении будут опираться на уважение союзнических отношений, интересов и суверенитета. Также он указал на важность принципа невмешательства во внутренние дела государств.

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По словам Пашиняна, России и Армении следует раскрыть весь потенциал в отношении двух стран. Он подчеркнул, что несмотря на «пессимистические» публикации в российских и армянских СМИ, взаимодействие между странами развивается «динамично».

«Да, конечно, у нас блестящие отношения. Но я думаю, что на этом не надо останавливаться... у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей», — заключил премьер Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву.