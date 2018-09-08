Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы

Суд в США приговорил Джорджа Пападопулоса, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, к 14 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Пападопулос также должен выплатить штраф в размере $9,5 тыс.

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Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о «российском вмешательстве» в выборы, настаивает на тюремном сроке в качестве приговора Пападопулосу.

Как отмечалось, Мюллер считает, что Пападопулос должен быть заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.