В ДНР назначили новый состав кабмина

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил новый состав кабинета министров ДНР, передает РИА «Новости».

На пост и.о. главы МЧС республики был назначен Андрей Богомаз, и.о. министра юстиции — Юрий Сироватко, и.о. главы минпромторга — Сергей Ильин, и.о. министра транспорта — Дмитрий Подлипанов, и.о. министра аграрной политики и продовольствия — Владимир Горячев, и.о. министра доходов и сборов — Евгений Лавренов.

Реклама

Свои посты сохранили и.о. главы МВД ДНР Алексей Дикий и МГБ ДНР Владимир Павленко, и.о. министра экономики и развития республики Виктория Романюк, и.о. министра связи Виктор Яценко, и.о министра угля Алексей Нестеренко, и.о. министра финансов Екатерина Матющенко и и.о. министра образования Евгений Горохов.

Ранее сообщалось, что экс-министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе в Донецке, покинул территорию республики.