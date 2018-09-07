В Тегеране начался саммит России, Ирана и Турции
Представители России, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.
В саммите участвуют президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани. Отмечается, что главной темой саммита станут ситуация в Сирии и способы урегулирования конфликта в регионе.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите по Сирии.
Ожидается, что лидеры стран также проведут личные встречи. РИА «Новости» сообщало, что Путин и Эрдоган уже провели личную встречу перед началом саммита, однако детали переговоров не приводились.
Во встрече с Эрдоганом помимо Путина также приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.