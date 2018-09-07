Назначена дата выборов нового главы ДНР
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначил дату выборов нового главы республики. Об этом сообщается на сайте ДНР.
Как отмечается, полномочия возглавлявшего республику Александра Захарченко были прекращены из-за его гибели. Его обязанности временно будет исполнять председатель Народного Совета Денис Пушилин.
Реклама
«Выборы Главы ДНР и парламента назначены на 11 ноября», — говорится в заявлении.
Уточняется, что это решение было принято во время пленарного заседания в Донецке.
Ранее сообщалось, что парламент республики назначил председателя Народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы региона.