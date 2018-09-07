Российский президент Владимир Путин прибыл в Тегеран, где пройдет трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главной темой трехсторонней встречи станет обсуждение ситуации в Сирии. Также ожидается, что Путин проведет личные встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и руководством Ирана.

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Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл подробности предстоящего саммита в Тегеране. Он отмечал, что лидеры стран намерены обсудить все стороны сирийского регулирования.

Также ранее помощник президента Дмитрий Песков рассказывал о месте трехсторонней встречи.