Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в своей жизни

Президент США Дональд Трамп заявил, что одна из лучших встреч в его жизни была с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом он заявил в ходе митинга в городе Биллингс, трансляцию вел телеканал Fox News.

Американский президент в ходе выступления отметил, что когда он встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, все упрекали его в том, что он был «слишком злым», а на встрече с Путиным — напротив, «слишком добрым».

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«Одна из лучших моих встреч была с Владимиром Путиным...Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча», — подчеркнул Трамп.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о том, когда может состояться новая встреча Путина и Трампа.