Опрос: немцы больше всего боятся Трампа

Немецкая страховая компания R+V Versicherung провела исследование, чтобы выяснить страхи немцев. Результаты опубликованы на странице организации.

Согласно полученным данным, 69% респондентов боятся последствий политики, которую проводит президент США Дональд Трамп. Опрошенные полагают, что курс Трампа может сделать мир опаснее.

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Как отмечается, на втором месте рейтинга находится страх, связанный с нахождением на территории страны большого количества беженцев и напряжением, возникающим в связи с этим в немецком обществе (по 63%). 60% немцев также испытывают беспокойство, поскольку считают, что немецкие политики слишком перегружены проблемами. Кроме того, граждане страны боятся терроризма (59%).

Ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным.