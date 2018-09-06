В Британии возложили ответственность за отравление Скрипалей на Путина
Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил об ответственности российского лидера Владимира Путина за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News.
По мнению Уоллеса, президент России несет ответственность за действия спецслужб своей страны.
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«Прямо или косвенно он (Путин. — Газета.Ru) несет большую ответственность», — сказал Уоллес.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о сожалении Кремля в связи с отказом Лондона от совместной с Россией работы по делу Скрипалей.