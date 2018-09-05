Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона ожидает откровенного и серьезного разговора на встрече российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Много вопросов накопилось как с нашей стороны, так и армянской стороны», — сказал Ушаков.

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По его словам, Россия ожидает «откровенного» разговора по всем вопросам.

Как отмечается, Путин и Пашинян намерены обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Пашинян встретятся в Москве 8 сентября.