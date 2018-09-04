Порошенко напомнил канцлеру Австрии о «свадьбе с казаками»

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем напомнил ему о свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, на которой присутствовали сам Курц и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Страна.ua».

Порошенко заявил, что «никакие свадьбы с казаками и чемпионаты мира по футболу» не смогут остановить «агрессию» России.

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Издание подчеркивает, что такое заявление выглядело странно на фоне того, что накануне президент Украины запросил у Австрии макрофинансовую помощь. Кроме того, в своем выступлении он заявил, что 2019 год станети годом украинской культуры в Австрии, хотя по дипломатическому этикету об этом должен был объявить австрийский канцлер.

Ранее сообщалось, что украинский политик уволился после визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль.