Quartz: приход России в Африку сделал регион «тесным»

Россия присоединилась к списку государств, которые намерены закрепиться в регионе Красного моря, пишет издание Quartz Africa.

На встрече 31 августа с лидерами Эритреи глава российского МИДа Сергей Лавров объявил о планах создания «логистического центра» в порту восточноафриканского государства. В Москве не уточнили место и сроки реализации проекта, но заявили, что он направлен на поддержку развития двусторонней торговли и инфраструктурных инвестиций.

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Выбор в пользу создания такой базы в Эритрее рассчитан с учетом стратегического положения страны в районе Африканского Рога, так называемого полуострова Сомали, пишет Quartz.

Так, морские порты в Эритрее — Ассаб и Массава — были в центре во время меняющейся дислокации сил в регионе.

Недавнее сближение также означает, что и Эфиопия стремится использовать морские порты Эритреи и инвестировать в них. Как нация, выходящая из изоляции, Эритрея также надеется использовать свое выгодное географическое положение в качестве рычага для привлечения международных инвестиций, считает эксперт Института исследований в области безопасности в Аддис-Абебе Омар Махмуд.

Между тем, в последней декларации подчеркиваются усилия России в отношении возобновления связей с африканскими государствами и усилению ее культурного, политического и экономического влияния на них, говорится в материале.

Издание добавляет, что в Центральноафриканскую Республику Россия поставляет оружие и обучает военных. Ранее в ЦАР в 180 километрах к северо-востоку от столицы страны Банги были убиты трое российских граждан: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, напоминает издание. Их тела были найдены 31 июля. Они снимали документальный фильм о деятельности российской ЧВК «Вагнер».

В последние недели Эритрею посетили лидеры таких стран, как Саудовская Аравия, Сомали, Япония и Германия. Однако прибытие России в Эритрею будет означать, что Африканский Рог уже тесен, заключает издание.