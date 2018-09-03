Песков: сложно о чем-то говорить с Украиной после убийства Захарченко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует выходить из минского процесса, несмотря на убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА «Новости».

«Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу. Но также Россия была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей. После произошедшего террористического акта наверное сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю — это не означает, что Россия выходит из минского процесса», — сказал Песков.

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Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кого Россия видит на месте Захарченко и ведутся ли какие-то переговоры.

Ранее Песков заявил, что Кремль считает убийство Захарченко предательством.