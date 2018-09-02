Около 200 тысяч человек участвуют в шествии в память Захарченко в ДНР

В Донецке началось траурное шествие в память об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной Республики Александре Захарченко, передает «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что церемония прощания с Захарченко, которая прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, продлилась более четырех часов.

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Машина, которая буксирует грузовой автомобиль с гробом, установленным на лафете артиллерийского орудия, проедет по улице Артема до здания администрации главы ДНР. Захарченко будет похоронен на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка, рядом с Арсеном Павловым, более известным как «Моторола», и Михаилом Толстых, более известным как «Гиви».

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Захарченко посетили более 120 тысяч человек.

«Газета.ru» вела онлайн-трансляцию церемонии прощания с Захарченко.