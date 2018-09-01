В Кремле пока не начинали проработку новой встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проработка новой встречи российского лидера Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа в данный момент не ведется. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о новой встрече лидеров стран.
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Первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа прошли 16 июля в Хельсинки. Лидеры государств сначала около двух часов беседовали лично, а потом провели совместную пресс-конференцию.
Ранее газета «Известия» писала, что Путин и Трамп могут встретиться три раза до конца года. Уточнялось, что речь идет праздновании окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине.