Замглавы администрации Порошенко подал в отставку

Дмитрий Шимкив, заместитель главы администрации украинского президента Петра Порошенко, объявил о своей отставке. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам политика, он принял решение покинуть свой пост, так как выполнил поставленные задачи.

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«Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены: 3G и 4G в Украине есть, созданы и работают Национальная рада реформ и Национальный инвестиционный совет, организован процесс и обучены люди», — сказал Шимкив.

Замглавы администрации также рассказал, что вернется к тому, что его «вдохновляет» — к бизнесу.

Ранее сообщалось, что сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк подал заявление об отставке из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.