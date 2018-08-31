Украинский политик уволился после визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк подал заявление об отставке из-за визита президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

Свое решение Вовк объяснил тем, что, по его мнению, приглашение российского лидера на свадьбу Кнайсль стало тяжелым ударом по «доброму имени Австрии на Украине».

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«К сожалению, после того как министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила демонстративно пригласить на свою свадьбу президента России Владимира Путина, которого она едва знала, а также после позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, что распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине подверглось тяжелому удару» — написал Вовк.

Он также заявил, что больше не может считать Австрию беспристрастным международным посредником. При этом Вовк добавил, что Австрийская партия свободы в последние годы демонстрирует «общую тенденцию неуважения к Украине».

Ранее глава МИД Австрии заявила, что не пожалела о приглашении Путина на свадьбу.