Опубликована расшифровка разговора Ельцина и Клинтона о Путине

В сети появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона. Документы опубликованы на сайте библиотеки Билла Клинтона.

Одна из бесед состоялась 8 сентября 1999 года. В ходе нее Ельцин сообщил Клинтону, что тот вскоре встретится с Владимиром Путиным, занимавшим пост и.о. премьер-министра.

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В связи с этим Ельцин отметил, что хотел бы немного рассказать о личности Путина. Кроме того, он признался, что решил назначить именно его своим преемником.

«Я долго думал над тем, кто может стать президентом России в 2000-м году. К сожалению, на тот момент, я не мог найти ни одного подходящего кандидата. Наконец, я наткнулся на него, Путина, и я изучил его биографию, интересы, знакомства и так далее. Я выяснил, что он надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности», — сказал Ельцин в ходе беседы.

Он также выразил уверенность, что Клинтон увидит в Путине высококвалифицированного партнера. Кроме того, Ельцин предположил, что народ поддержит Путина как кандидата на выборах в 2000-м году.