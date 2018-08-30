Помпео продлил запрет для путешествий граждан США в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео принял решение продлить на год запрет на поездки граждан страны в Северную Корею. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

По данным агентства, запрет будет действовать с 1 сентября 2018 года до 31 августа 2019 года.

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Как отмечается, власти США считают, что поездки в КНДР представляют угрозу для американцев.

Ранее сообщалось, что северокорейские государственные СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.

Как отмечалось, СМИ обвинили США в заговоре с целью «развязать войну» с Пхеньяном.