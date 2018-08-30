Трамп призвал уволить главу CNN

Американский лидер Дональд Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, его увольнение необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.

«Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчемные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие», — заявил Трамп.

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Он уточнил, что телеканал не в состоянии нормально функционировать из-за «ненависти и сильнейшей предвзятости», с которой происходит освещение деятельности президента США.

Ранее CNN ответил в твиттере президенту США Дональду Трампу на его обвинения в публикации недостоверной информации.