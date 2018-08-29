Джордж Буш-младший стал почетным гражданином Вильнюса

Городской совет Вильнюса единогласно одобрил решение признать почетным гражданином Вильнюса 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает РИА «Новости».

«Глядя на то, чего Литва достигла за последние десятилетия, становится очевидно, что изменения, связанные с нашим вступлением в ЕС и НАТО, существенные. И если оглянуться, чья позиция были решающей на том этапе, то, без сомнения, Джордж Буш являлся тем человеком, тем президентом США, от позиции которого во многом все зависело», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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На здании вильнюсской Ратуши повешена табличка с цитатой Буша: «Каждый, кто изберет Литву своим врагом, станет врагом США».

Ранее Джордж Буш-младший призвал Вашингтон быть осторожным, имея дело с российским президентом Владимиром Путиным.