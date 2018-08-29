Оппозиционер из России понесет гроб Маккейна по его просьбе

Сенатор США Джон Маккейн, самостоятельно планировавший свои похороны, выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы тот нес его гроб на церемонии прощания 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, сообщает издание Politico.

«Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить», — сказал Кара-Мурза-младший.

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Сенатор также выбрал для участия в похоронной процессии бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти. Просьбу Маккейна Кара-Мурзе-младшему передал их общий с Маккейном друг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп под давлением приказал приспустить флаг в честь Маккейна.