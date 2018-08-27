Путин оценил лес в Туве

Президент России Владимир Путин заявил, что лес в Туве «сказочный». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что 25 и 26 августа Владимир Путин находился в Туве, где занимался природным туризмом. По словам Пескова, Путин также провел время на Енисее.

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«Вот это да, сказочный лес», — сказал Путин, описывая тувинскую природу.

Также ранее в сети появилось видео отдыха президента в Туве.

На кадрах видно, как Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым и главой Тувы Шолбан Кара-оол плавает по реке на лодке, гуляет по горам, собирает ягоды.