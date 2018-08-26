Путин пообещал помочь Южной Осетии с безопасностью

Президент России Владимир Путин пообещал оказывать Южной Осетии содействие по ряду вопросов, в том числе в обеспечении безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приветствие главы государства зачитал российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов.

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«Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», — говорится в тексте приветствия.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой республики Анатолием Бибиловым. Помощник президента России Владислав Сурков подчеркнул, что решения, принятые по итогам встречи, помогут повысить качество жизни в Южной Осетии.