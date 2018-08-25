Лукашенко прокомментировал назначение Бабича послом России в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным кандидату Михаила Бабича на пост российского посла в Минске и не возражал против этого назначения, передает РИА «Новости».

«Мы обсуждали кандидатуру Бабича, наверное, месяца полтора или два тому назад, когда появилась идея у президента России назначить сюда нового посла в связи с истечением срока у Александра Сурикова. И он (Путин — ред.) мне позвонил и задал этот вопрос, буду ли я возражать. Я говорю: «Да господь с тобой», — рассказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение послом России в Белоруссии Михаила Бабича и заявил, что тот является особым послом в особенной для России стране.