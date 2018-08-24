В Кремле рассказали о постоянном рабочем контакте Путина с получившим травму Медведевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном рабочем контакте с получившим травму премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин «традиционно в постоянном контакте с председателем правительства» вне зависимости от их местоположения.

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«Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о встречах Путина и Медведева.

Накануне в Белом доме объяснили отсутствие премьер-министра Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой. Характер травмы и вид спорта в Белом доме не уточнили.