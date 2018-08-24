Путин назначил нового посла и спецпредставителя России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указы «О чрезвычайном и полномочном после России в Республике Белоруссия» и «О спецпредставителе президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, новым послом в соседней стране назначен Михаил Бабич, другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Белоруссии Александра Сурикова, занимавшего свой пост с 2006 года.

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Как стало известно, что Бабич также назначен специальным представителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой Белоруссия. Как отмечается, указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее появились сообщения, что Бабич может уйти с поста полномочного представителя российского президента в ПФО.