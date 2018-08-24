Путин назначил Михаила Бабича российским послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Бабича послом России в Белоруссии. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По имеющимся данным, указ был подписан 24 августа 2018 года.

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«Назначить Михаила Викторовича Бабича чрезвычайным и полномочным послом России в республике Белоруссия», — говорится в документе.

Также стало известно о подписании еще одного указа, согласно которому Александр Суриков был освобожден от этой должности.

Кроме того, Бабич также стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, белорусский президент готовится ко встрече со своим российским коллегой.