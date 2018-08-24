Российский президент Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, до этого этот пост занимал Александр Суриков. Он был освобожден от полномочий отдельным президентским указом.

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«Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Белоруссии», — говорится в документе.

Кроме того, Бабич также стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с визитом в Россию, он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.