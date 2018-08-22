Порошенко пришел в шок от уровня поддержки Путина украинскими политиками

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на число политиков в стране, которые поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом глава Украины заявил на форуме ветеранов в Киеве, сообщает РИА «Новости».

По словам самого Порошенко, он шокирован тем, «как же до черта» у Путина «адвокатов» на Украине. Он подчеркнул, что некоторые политики настолько ослеплены внутренней борьбой, что начинают бездумно или сознательно повторять тезисы Москвы.

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Президент Украины также добавил, что указанные политики пытаются «снять ответственность за войну» в Донбассе с России.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главный минус Петра Порошенко.