Лукашенко отправился в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Россию, он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Переговоры глав государств должны состояться в Сочи. Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудят развитие российско-белорусского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также повестку дня.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия является самой близкой Белоруссии страной и что между государствами заключено соглашение, которое должно выполняться «безукоризненно».