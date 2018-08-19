NYT: юрисконсульт Белого дома сотрудничает со следователями по «российскому делу»

Юрисконсульт Белого дома Дональд Макган активно сотрудничает со следователями по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Макган рассказал следователям о «негодовании» президента США Дональда Трампа из-за расследования «российского дела».

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Как отмечается, юрисконсульт Белого дома также сообщил следователям о намерении Трампа «поставить» на это расследование верных ему людей.

При этом Макган якобы поведал прокурорам о высказываниях Трампа в адрес экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее сообщалось, что в сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией.