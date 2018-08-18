Переговоры Путина и Меркель продлились три часа

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в замке Мезеберг, длившиеся три часа, завершились, передает РИА «Новости».

Встреча началась примерно в 20.00 мск и завершилась примерно в 23.00.

Лидеры помимо развития двустороннего сотрудничества намерены были обсудить ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

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Ранее Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал о том, как прошел его визит на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе торжественных мероприятий по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии произнес тост на немецком языке.