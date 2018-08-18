Лукашенко прокомментировал смерть Кофи Аннана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Сообщение опубликовано на сайте президента Белоруссии.

«Ушел из жизни человек, который посвятил себя укреплению справедливых международных отношений, стабильности и мира во всем мире. В памяти людей он навсегда останется мудрым деятелем мирового масштаба, искренней личностью, которая заботилась о благополучии каждого человека на планете», — говорится в сообщении.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Кофи Аннана.