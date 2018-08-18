Турция обвинила газету NYT в оправдании терроризма

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын назвал публикацию в американской газете The New York Times о гибели в иракском Синджаре члена исполнительного комитета запрещенной на турецкой территории Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена попыткой оправдания терроризма. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Калына, если следовать логике издания, бывший лидер террористической группировки «Аль-Каида» Усама бен Ладен тоже должен быть «героем» для некоторых.

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«Это не журналистика. Это вопиющая попытка New York Times оправдать и обелить терроризм PПK», — заявил Калын.

Ранее в США предложили признать Россию «спонсором терроризма».

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.