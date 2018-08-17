Госдепартамент: Трамп назвал Путину сроки присутствия США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп дал понять президенту России Владимиру Путину, что руководство США намеревается сохранить военное присутствие в Сирии до окончательной победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство», заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, передает РИА «Новости».

«Что касается более широких вопросов о сохраняющемся присутствии США в Сирии, мы там для победы, окончательной победы над ИГ. И этот посыл президент передал президенту Путину», — сказал Саттерфилд.

Реклама

Ранее в США заявили о подготовке к окончательной фазе операции против ИГ в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.