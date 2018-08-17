Путин назначил нового постпреда России при СНГ

Президент России Владимир Путин назначил нового постоянного представителя при Содружестве независимых государств (СНГ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что постпредом России при СНГ назначен Андрей Грозов.

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Другим указом от должности освобожден Андрей Шведов.

Ранее Шведов заявил, что планирует оставить пост в ближайшее время и уже провел «прощальные мероприятия». По его словам, он намеревается продолжить работу в МИД России и заниматься вопросами, связанными с СНГ.