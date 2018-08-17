WP: Трамп готовится лишить доступа к секретной информации еще больше экс-чиновников

Президент США Дональд Трамп намерен отозвать доступ к секретной информации еще у нескольких бывших сотрудников разведки, которые имели отношение к расследованию о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, узнала американская газета The Washington Post.

Со ссылкой на двух анонимных чиновников из Белого дома WP пишет, что с начала лета президент США Дональд Трамп все больше разочаровывался тем, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан долгое время критиковал Трампа. 15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что американский лидер отозвал доступ Бреннана к секретным документам.

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Трамп обвинил Бреннана и других бывших сотрудников разведки в использовании своего положения для собственной выгоды. В свою очередь Бреннан расценил действия Трампа как попытку наказать его за критику в отношении администрации США.

После отзыва доступа Бреннана Трамп подготовил список бывших сотрудников разведки, чьи доступы могут быть отозваны, рассказали источники в Белом доме.

По их словам, в списке бывший директор ФБР Джеймс Коми и бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. Тем не менее, WP отметила, что оба чиновника потеряли свои доступы к секретной информации сразу при увольнении. Источники утверждали, что Трамп хотел, чтобы эти люди были включены в список в любом случае.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.