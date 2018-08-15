Путин: Си Цзиньпина ждут с визитом во Владивостоке в сентябре

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членом политбюро ЦК КПК Яном Цзечи заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина ожидают с визитом во Владивостоке в сентябре, передает РИА «Новости».

«В начале встречи хотел бы отметить, что отношения наши развиваются так, как мы и планировали, все идет по намеченному нами плану, это происходит в значительной степени благодаря активной позиции нашего надежного хорошего друга — председателя Си Цзиньпина. Мы ждем его с визитом в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во владивостокском Восточном экономическом форуме», — сказал Путин.

Ян Цзечи, в свою очередь, отметили, что встреча двух глав государств может пройти как во Владивостоке, так и на полях международных мероприятий в конце года.