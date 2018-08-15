Меркель и Эрдоган обсудили Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте немецкого кабмина.

«Стороны обсудили общие международные проблемы и двусторонние отношения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии.

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При этом они также договорились о подготовительном совещании министров финансов и экономики двух стран, на фоне предстоящего визита Эрдогана в Берлин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Меркель во время личной встречи обсудят ситуацию в Сирии.