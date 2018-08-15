Путин предложил президенту Туркменистана провести неформальную встречу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым предложил ему провести обсуждение двусторонних отношений в неформальном формате, передает РИА «Новости».

«Мы совсем недавно виделись в рамках «Каспийской пятерки», где подписали очень важный документ по урегулированию ситуации на Каспии. Как и договорились, мы все-таки проведем с вами сегодняшнюю встречу отдельно, поговорим обстоятельно по нашим двусторонним отношениям. Как вы и предлагали, сделаем это неформально, вдвоем, просто сядем — обсудим все вопросы, которые представляют интерес для двусторонних отношений», — сказал Путин.

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Бердымухамедов, в свою очередь, выразил признательность за встречу и поблагодарил Путина за назначение нового главы межправкомиссии.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали исторической конвенцию по Каспию.