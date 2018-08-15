Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства, передает РИА «Новости».

«Да. Поздравили с годовщиной», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ответной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.

До этого Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.