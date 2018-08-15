Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в ответной телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время, передает РИА «Новости».

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы», — говорится в телеграмме.

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Путин также поздравил Ким Чен Ына и северокорейцев с «всенародным праздником» и высоко оценил то, что северокорейский лидер помнит о том, как солдаты Красной армии и корейцы «сражались плечом к плечу» против общего врага.

Ранее Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.